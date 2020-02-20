國泰金控20日發布2月國民經濟信心調查結果顯示，有72.7％民眾未來1年人民幣存款占總存款比重將維持不變，但16.7％將會減持人民幣存款，較去年同期調查增加5％，僅10.6％民眾會增持，較去年調查減少5.4％，整體顯示民眾未來1年持有人民幣的意願將下滑。

再透過中央銀行數據指出，去年12月底國銀人民幣存款餘額為2610億元，年減374億、創史上最大減幅，整體2年來國銀人民幣存款已減少612億。

另觀察國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升。但受到新冠肺炎疫情令民眾景氣展望滑落，2月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-18.3、-27.9，民眾對景氣展望創15個月以來新低。

此外，民眾薪資上漲預期指數也走低至0.6、來到近5個月低點；大額消費意願指數下滑至從上月9.9下降至-4.8；賣房意願指數同樣自上月-27.3降至-38，凸顯短期消費行為與房地產市況轉趨保守。

(旺報 )