大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰19日表示，17年前的SARS雖然傳播性及致病性很強，但來得快去得快、不容易在人間存活及持續傳播。與SARS相比，新冠肺炎可能轉成慢性，像流感一樣長期存在，呼籲要做好準備。

據港媒報導，王辰表示，殺死SARS病毒的宿主後，病毒便不易存活。相反，新冠病毒可能長期存在，因此要針對這個疾病和病原的特點，例如從流行病學、病毒學、臨床預防和診治，以至在生常日活的防範措施等方面作出相應安排。他指出，防控這疾病最強而有力的方法一定來自科學研究。

對於大家都關心的疫情拐點是否已出現，王辰表示，拐點是否出現是基於這個疾病本身的規律，以及目前採取的社會動員和防控干預辦法的影響之上，目前最重要是控制好影響拐點的若干獨立變數。

王辰在訪問中表示，最擔心目前病人發病數日後才能收治到醫院，從而增加病人在院外傳染人的可能。他強調，必須及早將患者收治到醫院並隔離，縮短他們在社區的時間，才能制止疫情的發展。

(中時 )