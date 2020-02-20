倫永計程車衛星大車隊董事長葉國榮20日指出，因大陸「新冠肺炎」（COVID-19）病毒疫情影響，估計運量比去年同期下降約4成，由於行政院針對「新冠肺炎」運輸業紓困方案，針對計程車已規劃協助融資貸款、以及利息補貼，高雄交通局長鄭永祥指出，高市府也將持續瞭解計程車紓困方案內容，並協助計程車業者，一同努力對抗「新冠肺炎」疫情。

針對來勢洶洶的「新冠肺炎」（COVID-19）病毒，高雄市長韓國瑜20日在交通局長鄭永祥的陪同下，前往倫永計程車衛星大車隊，訪視車隊的防疫措施，韓國瑜並呼籲，身體不適或自疫區返台民眾，搭乘計程車時，能全程戴口罩。

韓國瑜表示，面對「新冠肺炎」疫情，高雄市計程車業者千萬不要大意，除了請計程車駕駛長服務時，全程戴口罩，乘客下車後，也拜託倘有身體不適或自疫區返台的民眾，搭車時能全程戴口罩，除保護乘客自己外，也保護計程車駕駛長，一起協助新型冠狀病毒防疫工作。

韓國瑜說，高雄市爭取交通部醫療口罩，讓計程車駕駛長購買，目前口罩主要透過高市計程車公（工）會、計程車車隊、與計程車合作社來分售。 倫永計程車衛星大車隊董事長葉國榮說，因大陸「新冠肺炎」疫情影響，估計運量較去年同期下降約4成，但為提供民眾一個安全的乘車環境，目前除了要求所屬計程車駕駛長，服務時全程戴口罩，並於乘客下車後，針對乘客可能會碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等處進行消毒。

(工商 )