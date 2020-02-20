新冠肺炎疫情未止，但全國中小學仍將在2月25日開學，讓不少家長擔憂小孩在校防疫狀況，時代力量立委王婉諭表示，希望在確保產能前提下，衛福部能開放國高中生買到更多口罩。

王婉諭昨（19）日在臉書發文表示，因應下周開學，因為目前每7天購買4片口罩者僅限於12歲以下兒童，她接到許多家長的建議，希望國高中生也能比照辦理，一週買到4片口罩。她指出，國高中生上課與國小學童相似，同樣處於高密度的群聚空間，但目前卻無法和國小學童一樣，從一週2片提高到一週4片，讓許多家長都相當擔心。

王婉諭也提到，針對目前台灣口罩的產量情形，經濟部長沈榮津已向她說明，現在產能都還能在陸續提升中，依照產能的規劃，3月前可望能達到1千萬片以上，不過相關的分配，則要請疫情指揮中心討論決議。

王婉諭說，她已發文至衛福部食藥署，建議在產能足以分配的情形下，讓國高中生也能比照兒童口罩的分配數量，優先放寬提供，得憑健保卡及學生證購買。她認爲，在確保產能足以分配的前提下，應該也要放寬國高中生的口罩購買數量！

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(中時電子報)