新冠肺炎疫情影響國內產業，表演藝術團體更受到嚴重衝擊，立委蘇巧慧昨（19）日與九天民俗技藝團許振榮團長等人會面商討對策；蘇巧慧指出，面對這波疫情，除了防疫本身，更要讓各產業能挺過難關，尤其對近幾年培育起來的藝文團體或表演藝術者，更要研擬立即性的協助方案。

九天民俗技藝團團長許振榮團長表示，因為新冠肺炎疫情至今仍未趨緩，許多原本預定表演的場次都被迫取消，但團隊的經營仍須固定的成本，龐大的支出對於台灣許多的藝文團體來說恐將無力負擔，導致許多文化團體面臨立即性的財務困境，而目前文化部的相關補助恐是緩不濟急，不是短期的振興抵用券可即時彌補。而像九天這種陣頭類型的團體，因為並非售票演出，消費抵用券更是「看的到，吃不到」。

蘇巧慧呼籲，文化部及相關單位應慎重考量相關藝文表演團體的需求，因時、因地制宜，才能確保台灣優秀的藝文團體在這場疫情風暴中能將傷害降到最低，繼續延續台灣優良的文化內容。

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(中時電子報)