建設局派員噴藥，防治荔枝椿象造成的危害。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

台灣欒樹附近最近聚集大量紅色鮮豔昆蟲，引起附近居民的恐慌！台中市政府建設局前往查證發現是「紅姬緣椿象」，與害蟲「荔枝椿象」不同。建設局指出，紅姬緣椿象與台灣欒樹為互利共生關係無攻擊性，不會使人受傷；呼籲民眾見到時別驚慌，不宜噴藥撲殺。

建設局長陳大田說，紅姬緣椿象又名「紅椿象」，易被誤認為外來種害蟲荔枝椿象，其實兩者外觀差異明顯，紅姬緣椿象的蟲體色為紅褐色，成蟲背部有小盾板，周圍顯示黑色V字型斑紋，觸角及腳也呈現黑色；荔枝椿象的蟲體為橙紅色，另有如長方形撲克牌般的灰色外框。

陳大田指出，紅姬緣椿象出現於初春回暖時，無攻擊性，雖有臭味但不會使人受傷，對樹木也無害，生命週期僅約3週，大量群聚為期不長，與台灣欒樹為互利共生關係，在生態平衡中扮演一定角色；若民眾在家中或車輛上發現，建議清除即可，無須使用藥物撲殺。

陳大田強調，與紅姬緣椿象形體類似的荔枝椿象，則是外來入侵物種，常吸食荔枝、龍眼等無患子科經濟作物，導致落花、落果及嫩枝枯萎影響收成，皮膚被其分泌液噴到，更會造成發炎或過敏。建設局已加強公園樹木及行道樹6米以下疏枝修剪維護作業，防治荔枝椿象造成的危害。

(中時 )