高市府一級主管人事調動，除了運動發展局長程紹同因生涯規畫請辭、回學校教書之外，據了解，代理超過5個月的環保局長懸缺也已有人選，將由早年曾任高市環保局副局長、現任市府參事王玨出任；新任環保局長、運發局長預計將於下周二同時宣誓就職。

20日上午傳出運發局長程紹同因家庭與生涯規畫因素請辭獲准，將由曾任高市教育局主任祕書的許文宗接任，24日生效；本報掌握，懸缺已久的環保局長也已確定人選，市府規畫與新任運發局長同時到任，並於25日的市政會議一起宣誓就職。

據悉，新任高市環保局長王玨是台大環工所碩士，長期服務於公部門，1979年至1999年擔任省政府住宅及都市發展局正工程司兼汙水下水道規畫設計隊隊長，1999年至2008年曾任高雄市環保局副局長，之後轉任市府技監，目前則是高雄市政府參事，因登革熱防疫工作需求，跑遍高雄38區，對在地深入了解。

高雄市長韓國瑜就職後，任用袁中新擔任環保局長，去年9月袁請辭，由副局長吳家安代理局長職務，至今超過5個月，日前民進黨市議員陳致中在臉書提出，高雄空汙嚴重，環保局長卻還是代理狀態，呼籲市府趕緊找好適才適任的環保局長，據了解，當時市府已敲定由王玨出任環保局長，只是等待適當時機宣布。

(中時 )