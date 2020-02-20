新冠肺炎疫情持續擴大，衝擊飯店與餐飲業，身兼商總理事長的涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰建議，觀光業災情比17年前SARS來得嚴重，呼籲政府可適時調降地價稅、房屋稅及營所稅等三稅，並協調銀行緩繳本金、補貼利息，多管齊下協助業者。

賴正鎰表示，目前觀光產業受災程度比17年前的SARS期間更嚴重，行政院會今天可望討論通過新型肺炎疫情600億元紆困特別條例後，送交立法院，他希望立法院能加聚通過條例，也能同意給予觀光產業減免稅賦。

賴正鎰表示，最直接的是比照SARS時做法，調降觀光景點附近的房屋現值、公告地價，讓業者在這段期間減少營業稅收入時，也能減免或降低房屋稅與地價稅，適當減輕業者壓力，否則口袋較淺的中小型業者，很難撐過去。

除了減免三稅外，賴正鎰說，許多飯店業者有龐大的貸款壓力，政府除透過紓困條例補貼利息，也可協調銀行緩繳本金，三個月、六個月都好，畢竟能捱過這波疫情，才能經營得下去，這段期間有賴銀行協助，共體時艱。

賴正鎰分析，過去SARS期間餐飲服務業與觀光業也曾經一度受挫，但當年疫情到4月左右就恢復正常，此波新冠病毒肺炎疫情雖然來勢洶洶，不過以現在醫療科技與設備，都較17年前來得先進與快速，希望3月就能控制。

賴正鎰表示，雖然許多飯店提出超殺的促銷方案，但「問題在於國人沒有信心」，不過近期也發現，因為許多人沒辦法出國，開始轉向國內旅遊，近兩周國人訂房狀況確有提升，「出國的前來住涵碧樓，預算很夠啦！」

賴正鎰說，餐飲、交通、住宿、旅遊等觀光業都受到不同層度的影響，甚至有業者開始擔心現金流、資金調度出問題，只好先讓員工暫時輪流排特休年假，來因應這兩個月的臨時狀況，涵碧樓團客比較少，影響相對有限。

(中時 )