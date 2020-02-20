新冠肺炎肆虐，學生復課無期，港府其後公布將設立「防疫抗疫基金」支援受影響行業及推出紓困措施，包括提供學生3500港元的津貼（約13765新台幣）。香港教育局局長楊潤雄20日表示，首批學生津貼預計可在基金成立後一星期內發放，約90萬名學生家長受惠。

據港媒報導，楊潤雄強調，教育局在考慮復課時會依據醫學意見、學校的準備及社會防疫物資的供應等，當具備足夠條件復課時，才決定復課的日期。

教育局又會向所有公營、直資、私立中小學及幼稚園提供一筆過的額外津貼，以幫助學校補充口罩、體溫計等防疫物資及清潔校園，預計涉及約2200所學校，每校可獲1萬至2.5萬港元的撥款，涉及額外開支約4200萬港元。

至於各項學生資助計劃方面，學生不會因在停課期間未能回校上課而受影響，至於有個別資助計劃需要學童須在該月內曾經上課才可領取津貼，教育局及學生資助處對此會彈性處理。

(中時 )