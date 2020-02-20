全台第一家生產細孔放電加工機專業製造商－嘉昇機電將投資1億元進駐中科二林園區，研發製造細孔放電加工機、高精細孔鏡面放電加工機、電化學去毛邊機及無耗材自動過濾系統等產品。中科表示，嘉昇機電的產品行銷全球42個國家，為中科亮點投資案。

中科表示，嘉昇機電致力於細孔放電加工機製造及研發，產品首創細孔放電與攻牙一機兩用之功能，可大幅減少加工時間，提升加工效能，並具高效率、高精密、無毛邊、多種加工規格、多種控制選擇的特性，廣泛應用於精密機械相關產業。

中科指出，嘉昇機電所開發的無耗材自動過濾系統，可將加工中所產生的鐵屑及雜質過濾至沉澱槽，使加工中的水經過濾後，可反覆循環利用，過程不使用任何耗材，極具環保效能。

嘉昇機電布局及拓展世界各國銷售及服務據點，成功打通國際銷售的通路，擁有強大的研發能量，關鍵技術均由公司自行開發，目前已獲得及申請台灣、中國大陸及歐美各國的發明及創新專利達42件。

中科強調，看好嘉昇機電未來強化並提升現有的專業製造能力，並將持續開發更高階的微米微細孔加工技術，同時投入更多研究發展精進技術及產品。

值得一提的是，嘉昇機電近幾年來不斷投入研發新技術，在高素質的研發能力及專業的製造技術下，將訓練出工具機產業機械設備研發所需人才，提高我國工具機產業及機械設備在國內及外銷市場上的競爭力。

(中時 )