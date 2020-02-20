行政院會今日拍板「製造業紓困及輔導轉型方案」，將擴大台商回台投資方案適用對象，納入受新冠肺炎疫情衝擊企業，凡在中國大陸有投資的台商，如遇復工困難、斷鏈或想轉移生產基地，都可適用。經濟部匡列製造業及服務業紓困及振興特別預算規模達200.7億元。

製造業紓困，經濟部規劃修正歡迎台商回台投資方案適用資格，行政院會今日拍板後，經濟部將和國發會研商擴大適用對象定義。至於是否納入早年到大陸經營事業，但在台灣沒有公司或生產工廠、登記於第三地者，經濟部次長王美花表示，涉及定義問題要再討論。

因應電子、工具機等台廠供應鏈可能出現斷鏈問題，業者評估將有第二波台商移出，因此，經濟部除擴大台商回台投資方案適用對象，將因疫情轉移或分散生產基地台商納入適用範圍外，也將強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局。

經濟部匡列服務業紓困及振興經費166億元，加上製造業紓困及振興經費34.7億元，共計200.7億元。

經濟部表示，在這波疫情中，我國製造業者所受的主要影響為復工不順、面臨缺工、備料不足及物流受阻，連帶產生貨品無法順利出貨中國大陸市場、陸製零組件、原物料進不來，以及訂單減少等困境。因此提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三支箭，掌握業者需求，主動輔導，於短期內立竿見影，協助業者儘速回復產能；中長期則持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

多元紓困措施主要內容包括「調機制」與「再加碼」兩大方向：

「調機制」方面，由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串聯公協會擔任溝通平台，主動關懷產業需求；並簡化急切原物料進口的文書作業程序，提升通關效率；擴大台商回台投資，受武漢肺炎影響企業納入；另因應未來回台投資及新南向產業布局需求增加，亦強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局。

「再加碼」方面，除了提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，也持續對企業即時輔導並鼓勵創新研發，引導留用研發人員，以強化研發固本、深化研發能量；另針對受影響員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業；並強化市場拓銷，加深我國產業國際能見度。

(工商 )