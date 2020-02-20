CBRE世邦魏理仕今（20）日公布2020年大中華不動產市場展望，受到全球政治風險影響全球經濟波動，誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資策略，增加不動產部位的持分；不過新冠肺炎爆發後，將牽動全球市場緊張情緒，預期台灣商用不動產市場上，辦公租賃「房東市場」趨勢將抬頭。

世邦魏理仕指出，為協助投資人有效投資佈局，世邦魏理仕點出2020年台灣不動產市場的三大趨勢，提供投資人不動產市場的全解讀。 趨勢一，是低利環境避險升，地產投資動能增 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「自2018年延續的台商回流趨勢，誘發了自用型買方積極進入不動產投資市場，支撐了2019年全年近五成的投資活動；此外，各式投資人紛紛出籠，其中本土建商及開發商積極擴充土地儲備，更進一步跨足商辦、旅館及商場等不動產開發，保險業者亦大展身手靈活投資，積極搶進可提供穩定租金收入的不動產類型，包括辦公大樓、醫療辦公大樓、物流中心等新興投資標的。預料未來數季內整體商用不動產價格將維持穩定。」 趨勢二，是空置低供給稀，租賃延續房東市場。

趨勢三，是公衛危機催轉型 零售全年調體質

(工商 )