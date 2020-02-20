有「國標舞女王」稱號的女星劉真，本月19日驚傳因為動心臟手術，發生心跳停止問題，緊急裝置俗稱「葉克膜」的體外循環心肺支持系統搶救，至今已經靠葉克膜救命14天。有知情人士對媒體透露，一般心臟手術使用葉克膜，大約一周就要撤掉，如果到現在還撤不掉，就代表患者的心臟功能無法回復，恐怕要靠做心臟移植

，才能有效續命。

據《中時電子報》報導指出，有知情人士透露，劉真是在2月7日接上葉克膜，到今天算起來，已使用了14天。葉克膜簡單來說，就像是體外的心臟與肺臟，能幫助進行心肺手術的患者，可以藉由這個人工心肺，減輕自身器官的負擔。但葉克膜無法長時間使用，一般使用以一周最適合，最長只能使用兩周，否則很容易出現腦出血、血栓導致中風與四肢壞死等副作用。

在這樣的使用前提下，劉真對葉克膜的使用，已經到了極限，如果到現在還無法撤除葉克膜，表示自體心臟功能無法恢復，從現在開始，這幾天將是劉真病情的關鍵期。如果心臟功能無法自行運作，恐怕得靠換心手術，才能成功續命。

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(中時電子報)