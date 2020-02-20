聯準會（Fed）周三公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄，內容顯示即使聯準會決策官員承認新冠肺炎疫情構成新風險，但官員們對於今年維持利率穩定的能力抱持謹慎樂觀的看法。

聯準會於1月28、29日召開的會議一致通過維持利率目標區間不變，仍然介於1.50%～1.75%。該會議記錄亦顯示，聯準會官員對於央行會大幅重新考慮通膨目標抱持懷疑態度。報告中指出，當前的貨幣政策立場可能在「一段時間」內仍屬適當。

在2019年降息3次之後，聯準會已經明白表示，除非美國經濟前景發生重大變化，否則今年擬維持利率不變。央行決策官員指美國的消費者支出水準、中美貿易緊張局勢降溫，以及寬鬆的金融環境都支持他們的看法。

會議記錄中指出，聯準會官員對美國經濟的看法相當樂觀，預期消費者支出可能保持穩健、就業將穩定成長、經濟將持續適度擴張，以及通膨率將重返2%目標。聯準會預測美國今年經濟成長率為2.0%。

然而起源於中國的新冠肺炎疫情將衝擊全球經濟的擔憂正持續升高，聯準會如此樂觀的看法能持續多久已經面臨考驗。蘋果公司周一發出預警，稱新冠肺炎疫情影響iPhone手機在中國的生產與需求，本季營收可能無法達成目標。

(時報資訊)