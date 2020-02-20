因應新冠肺炎延燒，行政院今院會通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，總共18條條文，行政院長蘇貞昌於會中裁示，要求衛福部及相關機關積極與立院朝野黨團溝通協調，早日完成立法程序，於本條例三讀通過後，2周內即完成相關作業程序並辦理發布，下周院會提出該條例特別預算。

行政院會今通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，蘇貞昌會中表示，為防堵新冠肺炎疫情蔓延，持續提升各項防疫作為、充實所需設備與物資，並對受影響而發生營運困難之產業，提供相關紓困及振興措施，以降低其損失，協助產業復甦。

蘇貞昌也提到，防疫人人有責，不分朝野黨派，社會各界都非常關心疫情發展及相關紓困、振興措施，我們一方面持續強化各項防疫措施，一方面也積極盤整提出各項紓困措施，至今已針對交通觀光、農業、內需產業及製造業等，提出務實的紓困措施與對應措施，為更全面因應疫情對國內經濟、社會造成的長期衝擊，我們提出此特別條例，作為政府進行相關防疫處置及籌措所需資金的法源基礎。

本條例將送請立院審議，本條例三讀通過後，於2週內即完成相關作業程序並辦理發布，行政院也預計在2月27日提出600億元為上限的特別預算，送請立院審議，蘇揆希望該條例能發揮即時雨的功能，相挺產業度過難關。

(中時 )