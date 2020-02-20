新冠肺炎疫情延燒，各界都對防疫嚴陣以待，對於接下來將迎來開學季，台北市長柯文哲也強力推動雲端線上教育，並表示雲端的特性，是讓教育不受延後開學或停班停課影響的一大利器；同時他也特別到中崙高中視察酷課雲平台執行現況，保障學生學習權益。

柯文哲表示，2018年的公民沙龍講座上，他談論了他的教育理想，包括網路人權、教育平等、促進階級流動等，但在回答住持人的提問「對於不住在台北市的年輕人，該怎麼辦？」，他指出他當時笑著回答：「上帝保佑他們。」不過柯文哲也在臉書坦承，這不是一個好答案，他強調好的政策應該盡可能讓所有人受惠，因此這幾年北市府改良「酷課雲」，讓系統全台都可用，希望讓教育不再受貧富、距離所影響，也讓「網路人權」的平等為窮人留下翻身的機會。

柯文哲表示，二月到三月這段時期，適逢學測結束、準大學生面臨選擇的關鍵期，酷課雲不只提供知識，也提供「109年線上大學升學講座」並邀請名師介紹各個學群、面試技巧、備審資料的準備等，希望可以為學生做升學導引，幫助他們勇敢的航向下一個里程。

疫情延燒之下，柯文哲也認為教育與防疫一樣重要，他也承諾，接下來嚴防疫情的同時，一樣會注重學子的教育。

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(中時電子報)