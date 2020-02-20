2020總統大選期間，美麗島電子報董事長吳子嘉公開指稱國民黨提名總統候選人韓國瑜與新莊「王小姐」有婚外情且生有1女，被韓提告，由台北地檢署依誹謗罪嫌將吳提起公訴，現由台北地方法院審理中，但韓日前遞狀表示，本於愛與包容撤回告訴，不再追究吳的犯行。

韓國瑜的撤告狀並表示不用追究吳子嘉的犯行而撤回告訴之久，也特別針對誹謗案件的承蒙檢察官、法官費心依法偵查、起訴及審理，謹致謝忱。

韓指出，吳子嘉雖然對他提出種種不實指述、貶抑他的名聲，甚至造成他的家人、無辜者都受到傷害，不過，他與吳子嘉本來就沒有私怨，吳子嘉對他的評論，或許是基於政治立場不同而不得不然。

韓撤告狀中強調，總統大選已經選完，對於選戰期間所發生的種種是非冤仇應可一揭而過，因而，他本於愛與包容的初衷不願再追究，以免雙方徒增訟累及浪費有限的司法資源。

2019年5月，吳子嘉在他的「吳董談大選」節目中，指韓國瑜與新莊「王小姐」婚外情有10多年，且2人還已生下女兒，吳還指出韓贈屋安頓王小姐母女。

另外，吳也說韓當選高雄市長後託人帶了幾千萬給「王小姐」作生活照顧費，案經韓提告後，北檢偵查認定吳發言前未查證及篩選，不能證明所言為真，因此檢方於去年8月25日將吳子嘉依法提起公訴。韓撤告後，北院將於近日判決吳子嘉誹謗案公訴不受理。

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(中時電子報)