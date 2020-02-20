新冠肺炎疫情繼爆出彰化白牌車司機染病死亡並造成家庭群聚感染後，19日深夜中央疫情指揮中心再爆兩年未出國的案24，消息一出震驚醫界，感染科醫師王任賢指出，一個找不到明確接觸史的病例帶表背後有50例未爆彈，他也強烈建議，從入境篩檢到類流感感肺炎陰性篩檢都不夠了，應該所有不明肺炎患者都要篩。

在SARS期間曾任疾管署中區疫情指揮中心指揮官、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，大家都不希望國內發生社區感染，但新冠病毒病毒是像流感病毒檢疫是不可能阻絕於境外的，檢疫上的任何小缺失都有可能讓病毒鑽到社區。他認為在1月23日武漢封城前後武漢或大陸航班全航班入境後的健康管理並未做得像如今一般嚴謹，也成為散播在台灣各地的未爆彈，他們散出去的其第二代病例輕症會被以為是感冒，重症又可能因為沒有疫區旅遊史未被篩出。

這也是為什麼中央疫情指揮中心再將類流感重症篩檢陰性病患拿來篩檢後，會出現案19和案24的原因，但王任賢認為日本殷鑑不遠，如出現找不到感染源的死亡病例，其背後就代表社區已經有50個例，他也強烈建議，篩檢政策要隨疫情發展提升量能，不但要篩類流感重症肺炎患者，對所有不明原因肺炎都該篩檢。

(中時 )