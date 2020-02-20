雲林縣虎尾闖空門小偷沒戴口罩行竊。（被害人提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣虎尾闖空門小偷背著斜背包，請大家指認提供破案線索。（被害人提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣楊姓虎尾鎮民上月底家中遭竊，事後調閱監視器發現竊賊沒戴口罩，毫無遮掩地在客廳及房間等來回翻找財物，不但得客製的落地窗玻璃被擊破，還損失10多萬現金，他將歹徒影像PO網，希望大家提供破案線索，網友戲稱以前是戴口罩搶劫，現在是搶口罩，搶不到乾脆不遮硬偷。

監視畫面顯示，該竊賊頭戴棒球帽，身背斜背包，身材中庸，1月31日晚間趁被害人全家外出時，打破落地窗後潛入，持手電筒在客廳及房間來回數次翻找，得手10多萬元逃逸。

被害人返家調閱監視器畫面，發現歹徒全程未戴口罩，因正值新冠疫情大家買不到口罩之際，被害人心想小偷一定也搶不到口罩，才會毫不避諱地沒有遮臉就闖空門，希望大家提供線索，如果破案會提供謝金。

此外另被害人心疼的還有被打破的落地窗，因該落地窗很難訂製到，所以他說，下次全家出門時會在落地窗上留張字條寫「落地窗很貴，錢在鞋櫃」。

https：／／www.youtube.com／watch？v=56QzX3nDwNM＆feature=youtu.be

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(中時 )