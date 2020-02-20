行政院長蘇貞昌今拍板新冠肺炎紓困草案後，旋即趕往立法院向正在舉行黨團大會的民進黨立委致意。蘇貞昌說，武漢肺炎疫情嚴峻，政院今天通過防疫與提振產業的特別條例，盼立院支持在最快時間通過。他也強調，政府會透過此次疫情衝擊協助產業走出困境，並改變體質，讓產業更升級。

引發注意的是，近日傳出國民黨立委吳斯懷的第一次立院質詢書面報告中提到，近期蔡總統向對岸叫陣挑釁，像清朝慈禧太后向八國聯軍宣戰一樣，「面對戰爭台灣真的準備好了嗎？」

這番質詢文字，立刻讓綠營撿到槍，蘇貞昌在準備進入黨團大會前特別就此提出回應，他說，目前正值疫情嚴峻時刻，整個政府大家同心協力一致對抗武漢肺炎，希望國家走過困境，真的不願意看到還有人在這個時候講這種令全民憤怒的話，是相當不妥當的，也對疫情沒有幫助的。

蘇貞昌今中午前往立法院出席民進黨團大會，針對新冠肺炎特別條例發表5分鐘的致詞。他說，從過年期間政府就針對防疫做努力，相關預算與經費都已依照災防法撥出，但對於接下來要如何紓困、防疫、提振產業，行政院今天通過特別條例，並在第一時間送到立院，請立委支持指教，讓條例在最快時間通過。

被問到近期是否有台商因疫情回流台灣，政府要如何藉由疫情讓危機變轉機？蘇貞昌說，目前疫情變化快速，就像中美貿易戰時，台灣因為有改善投資環境，因勢利導，讓聯合國的報告都說台灣在中美貿易危機中賺最多。

因此，蘇貞昌說，今年武漢肺炎台灣再次受到衝擊，但政府一定會在這種情況下協助受到衝擊的產業，包括讓台商藉機走出困境，改變體質，讓整個產業更升級。

針對條例中有關居家隔離的補助，是否會較當年SARS期間的5百元更多？蘇貞昌說，如果有配合隔離政策而受到影響的人，政府都會酌予補貼；但如果不配合，不但沒補貼，還會有法辦。

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(中時 )