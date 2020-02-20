嘉義市長黃敏惠號召國中小學校及民間企業共同防疫，守護學子的健康。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠籲請家長配合使用學生健康護照，為孩子防疫。（廖素慧攝）

25日即將開學，新冠肺炎防疫大作戰保衛學生，嘉義市民間企業捐贈二氧化氯原液、台糖95％酒精等防疫物資，給全市國中小學及幼兒園，市長黃敏惠20日頒發感謝狀感謝民間送愛，同時，要求學校開學做好8大防疫作法。

嘉義市政府今天在南興國中舉辦各國中小學因應中國大陸新冠肺炎防疫工作第二次會議，黃敏惠表示，目前有「線上學習平台」、「疫情防護網」、編訂「防疫流程」及「本市學生健康管理護照」等措施，延長寒假，學習不空窗。

生化科技有限公司捐贈二氧化氯原液給學校稀釋後在校園殺菌。（廖素慧攝）

嘉義市議員陳家平促成業者林騁宇捐贈二氧化氯原液給學校消毒環境防疫。（廖素慧攝）

黃敏惠說，感謝全一水電工程有限公司捐贈台糖95％酒精、東輝生物科技有限公司捐贈殺菌乾洗手凝膠、台灣可林生化科技有限公司捐贈二氧化氯原液及崇仁醫護管理專科學校捐贈次氯酸水，讓整體防疫能更完善周全。

市議員陳家平肯定黃敏惠於農曆春節期間即開設防疫應變中心，第一時間採取防疫準備，他說，慢跑同好是生產二氧化氯原液的業者，可以殺菌防疫，他連繫業者捐助給學校，期許下周開學後學校善用民間捐贈的防疫物資，守護學子的健康。

教育處長林立生說，校園防疫口訣3要1動，要量體溫、要勤洗手、教室要通風、下課出來動一動，各校落實8大作為，洗手台應放置肥皂或洗手乳、暫時移除水龍頭省水裝置以供足水量確實洗手、學生進入教室及中午時段都要量體溫、各校由教職員調配漂白水等殺菌液，課間要求學生到戶外活動、25日開學日向家長展示學生健康管理護照樣張以促家長配合使用、防疫期間家長勿進入校園接送孩子。

(中時 )