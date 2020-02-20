肺炎疫情衝擊產業接踵而至！蘇花改上月6日通車，「北花線」客運也同步上路，春節期間載客量衝高，不過隨著疫情緊繃，載客量大幅下滑，經營南港─花蓮的統聯客運率先宣布「減班」，從30班大減一天剩18班，現在一班只剩3、5人，等於是「發一班虧一班」。另外台北、首都客運也都向交通部提出減班申請。

北花線目前有南港往返花蓮的統聯客運1663、南港往返花蓮的台北客運1071，及板橋往返花蓮的首都客運1580等3條路線，另花蓮到羅東還有國光、葛瑪蘭聯運的班車，從上午7時30分至晚間9時30分，每小時一班車。

統聯客運總經理朱玉書今受訪表示，全台統聯都受疫情影響，載客狀況滑落，平均各路線減班17至20％，其中北花線載客率滑落約3成，因此每天也調整為18班 ，並預計減班至下月15日後，考量疫情後續發展，是否恢復原班次再做決定。至於員工仍維持正常工作狀況，但鼓勵員工可以休年假。

首都、台北客運總經理李建文也指出，受疫情影響，搭乘北花線旅客確實大幅下滑，目前已提出減班申請，但至少會維持一小時一班車。目前總共投入55輛車運行，但一天載客量僅100多人，將會持續努力，絕不會影響駕駛工作權益，但只要有乘客，一定發車。

至於投入9輛車、行駛花蓮─羅東間市區公車的國光、葛瑪蘭2家客運業者，則維持正常發車。葛瑪蘭客運營業部花蓮站組長鮑國民說，上路一個多月，目前均正常發車，1小時1班車對開，早上7點半到晚上9點半，一天32班。

疫情未歇，客運業者都表示，每班車都要求駕駛回到車場就要全車消毒，司機員一律配戴口罩，出車前都會量體溫做好健康管理，也鼓勵乘客戴口罩。

(中時 )