新冠肺炎昨再確診第24名患者，長達29天才確診，人心惶惶，新北市長侯友宜20日當面向衛福部長陳時中建議，24例出現後令人擔憂，接下來即將要開學，後面還有清明節等節慶台商返台，各部會要有一級應變能力 ，希望能一級開設，才能把問題擋在前面。

侯友宜說，第24例出現給大家很大壓力，在中央疫調出來後，新北市一定會全力跟中央配合，但他擔心會不會慢慢地要29天才確診，這當中接觸的人與新挑戰，這不是單一新北市或單一個局處可以做到，建議部長有機會的話，應該在此案出來後一級開設，來迎接新挑戰。

侯友宜強調自己不是專家，但他從1980年第一線打仗以來，可以知道武漢肺炎跟SARS不同級別的， 他不是專家，但他也要建議「禦敵從嚴」，關鍵時間尤其台商要回來了，要趕快擋在前面，就像這幾天有部長為國人擋在前面， 各部會所有人要有一級應變能力，新北也一定跟中央一起全力以赴。

陳時中會後受訪表示，侯市長建議有他的道理，中央會按照既定步驟往前走。

(中時 )