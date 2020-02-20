行政院長蘇貞昌今（20）日在行政院會表示，經濟部因應新冠肺炎疫情衝擊，以調機制、再加碼2大主軸提出製造業紓困及輔導轉型措施，協助業者解決斷鏈斷料及資金周轉問題，除解決急迫問題，更協助技術升級、商機開拓，加速推動台灣成為高階製造中心。

經濟部表示，此次疫情凸顯製造業在經濟發展的重要角色，對此提出即時紓困、調整機制、產業升級3箭，以掌握業者需求，主動輔導，目標在短期內立竿見影，協助業者儘速回復產能，中長期則持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

為回應業者期待，協助受影響的製造業盡速重回正軌，蘇貞昌表示，應特別針對受影響最嚴重的中小規模製造業，儘快協助恢復產能，避免因停產而衝擊受雇員工和上下游業者，請經濟部務必加倍照顧在外打拚、受疫情衝擊的相關產業。

蘇貞昌強調，經濟部與相關部會的單一窗口服務及強化通關效率等，都要一併跟上，且在資金周轉、技術輔導、產業人才培育與市場拓銷等面向均應做到位。同時，經濟部也必須讓更多產業正視供應鏈在地化和分散布局的重要性。

蘇貞昌指出，未來台商回台投資及轉往新南向國家布局的需求勢將增加，請經濟部密切掌握，加速引導台商回台，並持續協助開發新商機，輔導智慧製造，降低勞力需求，使紓困輔導工具更多元，讓業者在衝擊後可站得更穩、走得更遠。

蘇貞昌也請經濟部做好「紓困」及「調配」工作，如疫情反使醫療保健用品業、外送餐飲服務及電商平台等產業受惠，而近期為增加口罩生產線，工具機產業加以協助便是很好的例子，請經濟部適時加以調控、促成產業間互相支援，互蒙其利共渡難關。

(時報資訊)