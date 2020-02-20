高雄大學的工作人員到賣場購買餅乾、大福、水果等零食，為隔離檢疫的學生加油打氣。（林瑞益攝）

「進入第10天，學生健康平安！」國立高雄大學配合政府防疫規定，於2月10日專人接送港澳生返校入住「檢疫關懷宿舍」並實施14天「健康關懷照顧（居家檢疫）」，包括監測體溫、送餐、衛教及諮輔等措施，目前狀況正常。再過幾天，學生就可以出關了。

高雄大學學生事務處學務長鄭秀英20日表示，校方高度關注新冠肺炎疫情變化，並配合政府規定，盤點防疫物資及工作，並配合追蹤全校教職員生旅遊史、啟動安心就學等諸多方案，維護校園安全與降低衝擊不便。

國際事務處國際長丁一賢表示，高雄大學共有31名港澳生，依防疫規定實施居家檢疫者17名，10名提早返台者自行於租屋處實施；7名則在10日、專人專車接送返校住進檢疫關懷宿舍進行14天檢疫。

居家檢疫港澳生需每日兩次量測記錄體溫及回報，校方則安排送餐、衛教及關懷輔導，確保身心都健康。

為了避免吃膩送餐的食物，國際處總動員化身美食外送員，接受點餐跑腿買飯；校長王學亮、學務長鄭秀英、國際長丁一賢也不約而同自掏腰包購買贈送各式餅乾、泡麵、巧克力、水果甚至炸雞等「加菜」兼打氣，不僅吃健康，也吃開心，創造小確幸，更感謝學生配合共同維護校園安全。

(旺報 )