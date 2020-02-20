高中、國中、小學25日開學，20日起全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）提供的成人、兒童口罩數量增加，而北市藥局在開賣前，就已有許多民眾前來排隊，不過成人口罩尚有剩餘一點，兒童口罩則剩很多，店家及藥師抱怨，都來買口罩，導致其他商品生意都不用做；家長則說，買兒童口罩不用排隊，不用搶、很好。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，原本每日提供成人口罩200片、兒童口罩50片，增加為成人口罩400片、兒童口罩200片，成人口罩維持7天限購2片的原制，兒童口罩則改為7天可購4片（限12歲以下兒童健保卡）。

北市信義區一間林姓藥局老闆表示，每天上午11時開賣前，都有人來排隊，但幾乎都是搶購成人口罩，兒童口罩從以前就都還會剩，現在增加至200片就剩更多，成人口罩常常賣完，但今天還有剩餘一點。

「生意差很多！」林老闆嘆，大家都來買口罩、酒精，導致其他商品跟生意都不用做了，生意跟平時差很多，當然很希望疫情趕快過去，但不會那麼快，無奈也只能配合政府政策，有什麼辦法。另間藥局的藥師也無奈說，大家都只要買口罩，政府規定的政策就配合，還能怎麼樣呢。

記者實地走訪，現場排隊民眾大多是排隊買自己或家人要用的成人口罩，而購買兒童口罩的林姓家長表示，成人、兒童口罩都有剩，兒童的剩最多，幾乎不用搶，但因補習班有規定要戴口罩，所以還是幫孩子買，若學校有規定要戴就戴、沒規定戴就不戴。

林小姐說，雖然有限購口罩，但至少保證還買得到，且政府有公定價，比起買不到或賣很貴好多了，畢竟防疫視同作戰，戰爭時期物資就是要分配，雖然有疫情，但還不會太擔心孩子開學受到什麼嚴重影響，因為教育部已提出比照SARS的更嚴格的標準，1班有1個可能病例就全班停課，2班或2例就全校停課。

(中時 )