世界衛生組織（WHO）19日晚發布最新疫情報告，統計武漢肺炎在大陸已造成2006人死亡；另坦承應對疫情所需經費逾6億（約台幣180億）美元，國際目前捐助反應不佳，請求會員國支持。

報告指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情至19日，全球確診達7萬5204例，其中大陸確診人數7萬4280人、死亡2006人，過去24小時分別新增1752及136例。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）疫情簡報會中表示，大陸新增病例下降是好消息，但必須非常謹慎地加以解讀。現在對此次疫情做出預測為時過早。他表示，7週前大家對這種病毒還一無所知，但現在逐步增加了解，例如超過80%為輕症患者、但20%的患者患有嚴重疾病，此外患者年齡越大，死亡風險就越高。

譚德塞同時在簡報中呼籲，WHO2週前發布關於應對疫情的戰略防範和應對計劃，所需經費6億7500萬美元，呼籲全球各方捐助，迄今雖陸續有捐助方，「但反應非常緩慢，請求會員國支持，協助為衛生系統薄弱的國家做好準備」。

此外，由世衛率領國際專家小組目前正在大陸實地工作，成員包括來自美國、日本、 韓國、新加坡、德國、俄羅斯等來自流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生領域專家，將拜訪北京、廣東和四川現場考察，將進一步了解疾病嚴重程度、病毒傳染性以及大陸採取的措施。

(中時電子報)