國內醫用口罩徵用產能持續提升，衛福部公布自今（20）日起增加實名制口罩提供量，全國各據點由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩；因應下週學校開學後口罩使用需求，自即日起兒童口罩購買數量也提升為7天內4片。

因應25日各級學校開學，除了備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

衛福部疾管署副署長莊人祥今天於行政院會中指出，國內昨天新增一例確診，共累積24例。中國大陸則有7400例確診、死亡2004例，其他國際確診病例包括台灣、鑽石公主號郵輪及28國家確共有1065例，重點疫情地區包括新加坡確診84例、日本70例、韓國82例、泰國35例及鑽石公主號606例。世界衛生組織最新評估國際圍堵疫情難度增加。

針對邊境檢疫措施管制，中港澳航班目前屬於二級以上流行地區，除了全面發放健康聲明還需居家檢疫。因應疫情升級，星泰旅客15日起針對有症狀旅客就地採檢送醫，並進行自主健康管理；此外，我國自2月16日起已正式上線「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，提升國內檢疫作業效能及旅客通關速度，並緩解檢疫人員負擔。

(中時電子報)