行政院長蘇貞昌（右）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝）
行政院長蘇貞昌（右）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝）
行政院長蘇貞昌（中）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。圖左為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝）
行政院長蘇貞昌（中）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。圖左為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝）
行政院長蘇貞昌（圖）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝）
行政院長蘇貞昌（圖）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例，委員會都非常關切疫情。(圖文／劉宗龍)

(中時 )

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