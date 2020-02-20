蘇貞昌出席民進黨立法院黨團大會 請立委支持紓困特別條例 13:182020/02/20 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（中）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（右）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝） 行政院長蘇貞昌（中）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。圖左為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝） 行政院長蘇貞昌（圖）20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌致詞時，向立委們恭賀，並懇請大家支持政院版紓困特別條例。（劉宗龍攝） 行政院長蘇貞昌20日出席民進黨立法院黨團大會，蘇貞昌一一與黨籍立委們握手致意，並懇請立委們支持政院版紓困特別條例，委員會都非常關切疫情。(圖文／劉宗龍) (中時 ) #立委 #蘇貞昌 #政院版 #大會 #條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭取支持紓困案 蘇貞昌拜會立法院長游錫堃 13:052020/02/18 政治 《經濟》產業防疫紓困，蘇貞昌：力求快速有效、雨露均霈 12:332020/02/18 財經 蘇貞昌：紓困各行各業都會照顧 12:542020/02/18 政治 蘇揆：未來孩童口罩配發將由7天2片增至4片 13:072020/02/18 政治 謝長廷、蘇貞昌下場差很大？網：這點決定命運 14:462020/02/18 政治 蘇貞昌「修理」她戴口罩是錯的 王鴻薇酸：難道還要限戴？ 00:032020/02/19 政治 政院澄清：蘇揆尚未聽取紓困特別條例簡報 00:352020/02/19 政治 民眾黨自推「紓困條例」 賴香伶：讓大眾敢請防疫照顧假 12:172020/02/19 政治 提前爆雷 鄭運鵬肯定政院版紓困條例權利與義務並重 10:482020/02/20 政治 行政院會通過紓困條例草案 蘇貞昌：下周院會提出特別預算 13:012020/02/20 政治 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 彭文正持續深究論文門 網驚呆：太扯了吧？ - 政治 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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