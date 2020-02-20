內湖託嬰中心一名廖姓保母，去年4月因要哄11月大的男嬰睡覺，竟以身體壓制男嬰，時間長達19分鐘，造成男嬰窒息死亡，士林地檢署偵查後，20日依過失致死罪將廖姓保母起訴。

起訴書指出，2019年4月1日下午2時許，內湖康寧路「我們的」托嬰中心，1名男嬰被發現沒有呼吸心跳，經緊急送醫仍宣告不治。

檢警追查發現，廖姓保母照料男嬰入睡時，未按拍撫、摟抱的正常方式，竟然整個身體壓在男嬰上，甚至以雙手環抱男嬰頭部，導致男嬰呼吸困難因而窒息死亡。

警方後依殺人、業務過失致死兩罪，將廖女移送法辦。廖女庭訊時否認有殺人意圖，表示與男嬰父母並無仇恨，從男嬰兩個月大時就開始照顧他，且因她的照顧男嬰發展較好，還可提早升入「小豆芽班」，足見她絕沒有殺人意圖。

士林地檢署認為廖女涉及刑法修正前的業務過失致死罪，依法提起公訴，殺人罪則不予起訴，全案移交法院審理。

我們的托嬰中心事後也遭北市社會局事調查，認為該中心聘僱不適當人員，陷兒童於不安全情境及環境，對該中心開出30萬元罰鍰並勒令停業一年。

(中時 )