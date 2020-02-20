居家檢疫民眾趴趴走情形不斷發生，新北市20日成立居家檢疫關懷中心，新北市長侯友宜當面向衛福部長陳時中建議，惡意失聯檢疫者要送檢疫所集中管理，如果中央無法負荷，新北市願意自己承擔收容，且要收費。

侯友宜說，集中檢疫案件會越來越多，包括鑽石公主號與後續台商返台，都需要檢疫，中央場所可能會不足，如果新北市民惡意失聯趴趴走，新北願意承擔，把人「抓來」集中檢疫，當然該有的照顧都有，不過因為是惡意，市府可要收費，只要部長願意授權，新北就願意承擔。

(中時 )