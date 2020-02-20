居家檢疫趴趴走 侯友宜建議：集中管理＋收費 13:462020/02/20 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 居家檢疫趴趴走，新北市長侯友宜建議集中管理加收費。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 居家檢疫民眾趴趴走情形不斷發生，新北市20日成立居家檢疫關懷中心，新北市長侯友宜當面向衛福部長陳時中建議，惡意失聯檢疫者要送檢疫所集中管理，如果中央無法負荷，新北市願意自己承擔收容，且要收費。 侯友宜說，集中檢疫案件會越來越多，包括鑽石公主號與後續台商返台，都需要檢疫，中央場所可能會不足，如果新北市民惡意失聯趴趴走，新北願意承擔，把人「抓來」集中檢疫，當然該有的照顧都有，不過因為是惡意，市府可要收費，只要部長願意授權，新北就願意承擔。 (中時 ) #檢疫 #新北 #收費 #惡意 #居家 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 居家檢疫者住布棚 中市府安排檢疫所隔離 14:292020/02/16 生活 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 居家檢疫還趴趴走 嘉義地檢：涉及刑責就辦 15:552020/02/18 社會 新北警、校外會聯巡出擊 關心學生校外安全 20:052020/02/18 社會 肺炎疫情衝擊企業營運 中市勞工局積極輔導 15:252020/02/19 生活 新北市長官邸都更 4月招商 04:102020/02/20 地方新聞 新北稅收恐短收幾十億元 04:102020/02/20 地方新聞 高雄大學港澳生居家檢疫 目前平安健康 13:332020/02/20 生活 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 彭文正持續深究論文門 網驚呆：太扯了吧？ - 政治 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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