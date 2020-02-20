袁詠儀護子留言。（圖／翻攝自 IG）

近日網上流出一支明星足球隊和警界踢友誼賽後聚餐影片，現身名人可見成龍、曾志偉等，還有警務處處長鄧炳強，引來網友譁然。被點名出席的還有男星張智霖，有部分網友因此湧到他與袁詠儀的IG，近日甚至有人鬧到兩人所生13歲愛子的社群網站，寫下：「對你爸很失望」，袁詠儀則親上火線懇求網友不要拉無辜的孩子下水。

張智霖最近捲入和警界聚餐風波，引來先前挺警與反警網友正反兩極評論，有粉絲甚至因此怒砸過去珍藏的張智霖CD，也有人在張智霖IG留言表態：「同黑社會食飯，失望」、「偽人」、「晚上寧靜的時候問下自己良知，值得嗎？」、「不管怎麼說，永遠支持你」。

而近日有人到張智霖13歲兒子「Morton」IG留言，用英文說：「我對你爸超失望」，袁詠儀護子罕見回應：「小朋友沒有做任何錯的事，可否不要這樣對小朋友嗎？謝謝」，而如今該則留言已刪除。

(中時電子報)