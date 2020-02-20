行政院會今天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，授權編列600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送立院審議。草案規定若違反隔離檢疫措施，擅離隔離或檢疫處所，最高可罰新台幣100萬元。防疫隔離假不視為曠職，隔離者二年內可申請防疫補償。

為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，行政院決定重罰，各處20萬至100萬元或10萬至100萬元罰鍰。另外，若罹患武漢肺炎或疑似罹患者，不遵守指示而有傳染他人之虞，可處最高二年以下徒刑或罰款200萬元。

拒絕、規避或妨礙防疫物資徵用或調用者，則罰款5到10萬元。行政院長蘇貞昌說，行政院將在27日的院會，提出600億元為上限的特別預算。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等；企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅；散播疫情相關假訊息，最高可關3年或罰300萬元等。

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