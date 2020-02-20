太空人坐實2017年用電子器材偷暗號作弊，而同樣有作弊嫌疑的還有紅襪，他們涉嫌2018年利用影片重播室偷暗號，該年獲得世界大賽冠軍，大聯盟預計下周會有調查結果。曾效力紅襪的退役球員金斯勒(Ian Kinsler)此時表態，他認為紅襪與太空人不同，是合法的偷暗號。

根據美媒《MassLive》報導指出，金斯勒認為大聯盟什麼都查不出來，因為與太空人在外野架設攝影機偷暗號不同，紅襪是依「合法的」方式偷暗號，「紅襪有非常完善的系統，他們在二壘上的跑者可以將暗號傳遞回本壘，這就是事實，也將是調查報告的內容。」

金斯勒曾在2018年季中被交易到紅襪，幸運參與了世界大賽，不過僅效力半年就轉隊至教士，並在去年因傷勢所苦宣布退休。雖然僅效力紅襪短短數月，不過他對紅襪的嚴謹制度感到有信心。

金斯勒說，「我不知道大聯盟會查到什麼，但在我看來，紅襪與太空人不同，紅襪是嚴謹的團體，像我之前待過的遊騎兵一樣，體系毫無缺點。」金斯勒以暗號為例，「那些整季常失誤的爛隊，很少換暗號以避免被破解；相反的，好球隊，尤其那些會進入季後賽的，通常有更好的防範措施，讓對手難以竊取暗號。」

他也提到，其實大聯盟「大部分」的球隊都用老方法偷暗號，就是靠二壘跑者破解，不過隨著科技進步，在比賽中使如何用影像已有了模糊的灰色空間。

繼紅襪球員馬丁尼茲(J.D. Martinez)、貝寧坦迪(Andrew Benintendi)、狄弗斯(Rafael Devers)等人後，再有球員跳出來為紅襪開脫。金斯勒認為調查結果會是好的，「我很想看報告會如何寫，他們可能只會給一點小懲罰，我不確定，因為我只看到了在太空人事件上大聯盟的立場，不過我仍認為紅襪是出色的球隊。」

(中時 )