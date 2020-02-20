受到新冠肺炎疫情影響，美國科技大廠蘋果公司宣布下修首季財測，其最大代工廠鴻海恐將首當其衝，法人推估，鴻海今年第一季營收恐大減45%，減幅創下新高。對此，鴻海表示，公司不評論市場的評估報告，坦言在疫情的衝擊下，對全年營收確實會有負面影響。

鴻海發公告表示，公司一向不評論市場對集團營運之評估報告，也未曾對外發布季度財測數字。

鴻海指出，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對於全年營收確實會有負面影響。

而海外廠區部分，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫也正常進行中，整體詳細狀況將待情況明朗後對外說明。

中央社報導，由於鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收，員工人數至少32萬人，復工情況備受市場關注。

(中時電子報)