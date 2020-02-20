苗栗高鐵站排班計程車加強車輛內外消毒，每天至少要消毒3次。〔謝明俊攝〕

苗栗高鐵站排班計程司機當面向苗栗縣長徐耀昌陳情解決司機口罩及酒精不足問題。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌視察高鐵接駁公車消毒狀況，上車前接受額溫檢測。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌參加防疫會議，要求衛生局負起管控責任。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府第三次防疫會議

苗栗縣政府第三次防疫會議

苗栗縣長徐耀昌20日上午前往高鐵苗栗站，視察排班計程車及接駁公車防疫消毒工作實況，有排班司機當面反映口罩及酒精取得不易問題，徐耀昌隨後轉往衛生局參加第3次防疫會議，要求業管單位處理口罩及酒精不足問題，而衛生局證實日前已分別對違反居家檢疫規定的一男一女開罰，並要求警察局全面接手管控，但縣警局長翁群能質疑不符業管，徐耀昌也認為衛生局是業管單位，應負起責任做好管控，防止疫情擴散。

由於彰化傳出白牌計程車司機感染新冠肺炎死亡，為了提高計程車司機及公車防疫消毒工作，苗栗縣長徐耀昌20日上午前往高鐵苗栗站，實地了解排班計程車司機及高鐵接駁公車防疫消毒現況，據排班的大都會車隊司機表示，現場車隊都要求營業車輛，司機要求要戴口罩，每天至少要對車輛內外消毒3次，包括後座座椅及車門把等，司機也當場向徐耀昌陳情反映，目前他們司機口罩及酒精取得不易，希望縣長幫他們解決。徐耀昌隨後轉往衛生局參加第3次防疫會議，當場指示相關單位向中央反映解決司機口罩及酒精不足等問題。

會議中，衛生局證實有2名住在縣內的男女民眾，因有旅遊史關係接受居家檢疫，日前2人分別違反居家檢疫規定離開住所外出購物，因情節較輕，所以各處1萬元罰款，衛生局接著以人手不足為由，要求警察局全面接管管控自主隔離及居家檢疫民眾，縣警局長翁群能當場提出質疑，以警方並非防疫業管，也非專業，警方只負責協助衛生人員執行公務，徐耀昌聽完也當場裁示，警方非業管單位，衛生局應負起管控責任，防止疫情擴散。

影片聯結：1、https：／／youtu.be／GA-xn4CemRY。2、https：／／youtu.be／0ILjHExvmQ8。

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