苗栗縣長徐耀昌20日上午前往高鐵苗栗站，視察排班計程車及接駁公車防疫消毒工作實況，有排班司機當面反映口罩及酒精取得不易問題，徐耀昌隨後轉往衛生局參加第3次防疫會議，要求業管單位處理口罩及酒精不足問題，而衛生局證實日前已分別對違反居家檢疫規定的一男一女開罰，並要求警察局全面接手管控，但縣警局長翁群能質疑不符業管，徐耀昌也認為衛生局是業管單位，應負起責任做好管控，防止疫情擴散。
由於彰化傳出白牌計程車司機感染新冠肺炎死亡，為了提高計程車司機及公車防疫消毒工作，苗栗縣長徐耀昌20日上午前往高鐵苗栗站，實地了解排班計程車司機及高鐵接駁公車防疫消毒現況，據排班的大都會車隊司機表示，現場車隊都要求營業車輛，司機要求要戴口罩，每天至少要對車輛內外消毒3次，包括後座座椅及車門把等，司機也當場向徐耀昌陳情反映，目前他們司機口罩及酒精取得不易，希望縣長幫他們解決。徐耀昌隨後轉往衛生局參加第3次防疫會議，當場指示相關單位向中央反映解決司機口罩及酒精不足等問題。
會議中，衛生局證實有2名住在縣內的男女民眾，因有旅遊史關係接受居家檢疫，日前2人分別違反居家檢疫規定離開住所外出購物，因情節較輕，所以各處1萬元罰款，衛生局接著以人手不足為由，要求警察局全面接管管控自主隔離及居家檢疫民眾，縣警局長翁群能當場提出質疑，以警方並非防疫業管，也非專業，警方只負責協助衛生人員執行公務，徐耀昌聽完也當場裁示，警方非業管單位，衛生局應負起管控責任，防止疫情擴散。
影片聯結：1、https：／／youtu.be／GA-xn4CemRY。2、https：／／youtu.be／0ILjHExvmQ8。
(中時 )
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