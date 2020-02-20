時代力量立委陳椒華今日於立法院中興大樓召開「搶救金城公園、反對萬大線落墩公園」記者會並質疑，捷運萬大線站點若設在新北市土城區的金城公園，將會毀掉綠地，要求台北市捷運局再重新評估。

陳椒華表示，目前規劃中的捷運萬大線LG11車站，打算在金城公園落墩，但此舉必須移除公園內數十年樹齡的樹木，嚴重影響居民生活品質，希望台北市捷運局、新北市政府都能好好傾聽居民訴求。

當地居民黃志銘表示，現在土城區公所的公有地，為配合萬大線開發，未來將會給建商蓋住宅大樓。而現在打算在捷運路線旁的金城公園設站，將來也會在裡面蓋聯合行政大樓，此舉將會毀掉2千多坪綠地。

台北市捷工局土木建築設計處副處長廖純璋說，當初會規劃車站設在公園，是因為原來道路下面已有板南線，已經沒有空間，因此才會將萬大線的捷運站體改到公園內。

廖純璋指出，當初的想法是融合捷運和公園，創造更好的環境，也不可能是因為要圖利財團。新北市捷工局綜合規劃科科長梁琍霜說，民眾的意見會納入考量。

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(中時 )