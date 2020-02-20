公視《音樂萬萬歲4》本周日(23號)播出「經典人物」專集，邀請王若琳，以及獨立樂團—甜約翰、I Mean Us三種不同風格的音樂人一同聊聊並演繹想致敬的經典歌曲。

甜約翰初次進攝影棚自我介紹很正襟危坐，馬世芳笑說：「為什麼有種在求職面試的感覺。」演出經驗豐富的他們覺得電視錄影跟平常不一樣，「在外表演都是觀眾，他們是來聽音樂放鬆的，攝影棚裡面，鏡頭非常Focus在我們身上，特別放大的感覺。」

甜約翰挑選了去年金曲獎最佳年度歌曲〈玫瑰少年〉致敬偶像，在他的改編下，合弦變得比較憂傷一點，頗具文青風格。而馬世芳也非常喜歡這首歌的初衷，他說：「邊緣小眾，恐懼不敢出聲的人，聽到這首歌也會願意站出來，因為他們感覺到自己並不孤單，選這首歌很有意義。」

甜約翰首次進棚錄影直呼「滿抖的」。（公視提供）

I Mean Us近年到過海內外許多地方演出，「觀察各國樂迷，美國樂迷比較瘋狂一點，在演出時，他們會在台下狂叫，一些醉漢，演出後會拿酒過來要敬我們，跟我們聊音樂，很喜歡這種感覺。」

I Mean Us改編小紅莓合唱團的經典歌曲〈Dreams〉。（公視提供）

王若琳在2019年底出的專輯《愛的呼喚》翻唱鄧麗君、美空雲雀、翁倩等歌手經典情歌，恰巧是馬世芳的心頭好，「這麼多翻唱致敬專輯裡，我個人會把它擺在絕對是史上前三名的專輯，這是我的肺腑之言。」

王若琳（右）2019年底出的專輯《愛的呼喚》獲得主持人馬世芳的大力讚賞。（公視提供）

(中時 )