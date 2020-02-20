Wecare高雄發起人尹立日前宣布罷韓團體已募得逾45萬份連署書，推估在3月中旬有望達到成案門檻。國民黨主席候選人江啟臣今天中午與「歷史哥」直播時說，無論誰當選黨主席，首先面臨的重大政治挑戰就是協助高雄市長韓國瑜度過罷韓危機，因為罷韓影響的不只是韓國瑜，也會傷害國民黨。

江啟臣說，韓國瑜為國民黨的從政同志，國民黨責無旁貸，應全力協助他度過難關，罷免與選舉不同，因此黨中央有責任要釐清戰場與戰略。

江啟臣指出，罷免與選舉戰場截然不同，選舉是鼓勵拜票，罷免的話，尤其是被罷免的這一方，要讓鼓吹罷免的一方不出來投票，因為依據選罷法的規定，目前只要約57、58萬高雄市民投贊成票，加上投反對票不敵投贊成票人數，就可能達到罷免門檻。

江啟臣認為，國民黨要全力協助韓國瑜把市政做到最好，讓民眾重新對韓有信心，同樣也會對國民黨有信心，另外，國民黨也要把改革做好，兩者一體兩面，相輔相成，誰當黨主席都會面臨這個挑戰，幫韓度過罷免危機就會幫國民黨，而國民黨開啟正向改革就是幫韓國瑜。

(中時 )