新冠肺炎疫情延燒，台灣無端受到中港澳旅遊禁令影響，菲律賓、越南一度禁止我國人入境，連東非的模里西斯也禁止我國人入境，除部分國家因依循WHO把台灣列入大陸疫區，菲國禁令理由之一是我國護照無法辨識往來大陸的紀錄。對此，行政院發言人Kolas Yotaka今表示，我國護照無法顯示往來大陸紀錄確實是問題，相關部會有在討論應對辦法，有消息會對外公布。

針對近期菲律賓、越南等國曾禁止我國人入境，Kolas說，菲律賓第一時間無法從我國人護照判斷是否曾入出境大陸紀錄是原因，菲國基於防疫需求採取較保守作法，經過交涉溝通後解除禁台令。

Kolas表示，我國護照無法顯示入出境中港澳紀錄確實是問題，正在思考如何透過技術改變入出境資料設計，方便清楚辨識國人是否有進出中港澳，畢竟我國防疫做得比大陸好很多，不可以任意用此為由傷害我國國民及矮化我國國格，相關部會正在會商想辦法。

Kolas強調，禁止我國人入境可能基於防疫需要，如果對方不是防疫考量，而是遭到大陸施壓控制，遵守一中原則，看到台灣護照就阻絕境外，這種矮化國格的做法無法接受，相關部分正在積極討論如何在護照顯示進出中港澳紀錄，避免其他國家因無法辨識我國護照進出中港澳紀錄而實施禁台令。

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(中時 )