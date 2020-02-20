新冠肺炎造成民眾惶恐不安，不少人選擇避開人群或不出門，免得被感染。就有一名平時搭捷運通勤的女網友在PTT貼文發問「搭計程車是不是比捷運更安全？」，引起網友兩派網友熱議，其中有網友留言透露：「手機點不要聊天功能，就能避免飛沬傳染」。

原PO表示，公司每個月都會給固定車馬費，本來她每天搭捷運通勤，剩下的補貼就拿去買化妝品，但最近新冠肺炎疫情持續延燒，不免心裡感到怕怕的，才會發問：「現在搭計程車，是不是比較安全啊？」 。

網友在PTT發問。（圖／翻攝自PTT）

此文引起網友不同看法，不認為搭計程車比較安全的人留言：「計程車更密閉空間」、「計程車沒比較安全吧，妳哪知道計程車有沒有載過陸客」、「不見得吧，還是搭捷運」、 「捷運人多，但一直進進出出的，如果計程車司機中標，妳肯定中」。

但也有網友說「我爸是某大車隊的計程車司機，現在公司要求一定要戴口罩和定時消毒」、「計程車只有一個人，比捷運一堆人安全吧」、「前天用手機叫計程車，看到不要聊天功能就點了，司機還真的整趟沒閒聊，能避免飛沫，不錯」。

(中時電子報)