一名吳姓女子日前帶著自己的iPhone手機，行經台一線時不慎遺失路上，吳女遍尋不著急著跑到竹南分局談文派出所求助，員警林紹齊透過手機內建定位系統，確認手機目前位置，並陪著吳女在台一線101K處尋回手機，讓吳感激萬分。

竹南分局談文派出所警員林紹齊與協勤民力柏民封，是在日前晚間接獲吳姓女子到所詢問，是否有人拾獲手機，吳女表示遺失的iPhone手機是自己努力存錢許久才買到的，且該手機內存有許多與親朋好友聊天紀錄及相片等珍貴回憶，對她意義非凡，所以向警察求助。

林員隨後協助吳女使用手機內建定位系統，確認該手機遺失位置約位於台一線談文國小附近，林員立刻陪同吳女徒步前往周邊搜尋，終於在台一線101公里處，找到吳女遺失的手機，手機幸好只有外殼輕微破損，機身及功能均完好無缺，吳女緊繃的神情終於綻放出笑容，頻說警察有夠厲害，讓她的手機失而復得，非常感謝警察的幫助。

(中時 )