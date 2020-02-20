嘉昇機電公司開發的無耗材自動過濾系統，可將加工中所產生的鐵屑及雜質過濾至沉澱槽，使加工中的水經過濾後可反覆循環利用。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

全台第一家生產細孔放電加工機專業製造商－嘉昇機電工業股份有限公司，將投資1億元進駐中科二林園區，研發製造細孔放電加工機、高精細孔鏡面放電加工機、電化學去毛邊機及無耗材自動過濾系統等產品。中科管理局強調，嘉昇公司的產品於全世界42個國家銷售，產品獲得世界各國肯定。

中科管理局指出，嘉昇機電公司致力於細孔放電加工機之製造及研發，產品首創細孔放電與攻牙一機兩用功能，可大幅減少加工時間，提升加工效能，並具有高效率、高精密、無毛邊、多種加工規格、多種控制選擇的特性，已廣泛應用於精密機械相關產業。

嘉昇機電公司開發的無耗材自動過濾系統，可將加工中所產生的鐵屑及雜質過濾至沉澱槽，使加工中的水經過濾後可反覆循環利用，過程中不使用任何耗材，極具環保效能；已佈局及拓展世界各國銷售及服務據點，目前已獲得及申請台灣、中國大陸及歐美各國之發明及創新專利達42件。

中科管理局強調，未來除強化並提升現有的專業製造能力外，將持續開發更高階之微米微細孔加工技術，投入更多研究發展精進技術及產品。該公司不斷投入研發新技術，在高素質的研發能力及專業的製造技術下，將訓練出工具機產業機械設備研發所需人才，提高我國工具機產業及機械設備在國內及外銷市場上的競爭力。

(中時 )