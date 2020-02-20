下周即將開學，今天開始各藥局兒童口罩開放每人7天可買4片，不過卻也增加藥師消毒裝戴口罩作業時間，延後開放口罩購買時間，花蓮縣藥劑師公會常務理事趙瑞平表示，已接獲消息，國軍將加入協助口罩分袋的工作，如此可以節省藥局作業時間，他也說，藥局開放購買口罩時間在下午兩點至下午四點間，「這幾天買口罩的人潮較緩和了」，因此未出現大排長龍的人潮。

因口罩寄達藥局，藥師大多在上午分裝作業，今天開始開放兒童口罩每人7天可買4片，增加了藥師消毒包裝時間，藥師多喊累啊，增添口罩包裝時間，因此花蓮各藥局大多貼出告示下午開放買口罩。

上午有部分藥局開放賣口罩，但幾乎都是阿公阿嬤和父母，排隊要幫即將開學的子女買兒童口罩，部分是為自己買成人口罩。王先生表示，目前口罩實名制數量大多還能因應，但酒精在市面上也是難買，下週即將開學，希望能分裝酒精讓孩子自行噴灑手部衛生，希望政府能重視。

花蓮縣藥劑師公會常務理事趙瑞平，藥師公會全聯會已經通告，國軍將先行分包口罩，所以明天口罩到貨，都是已分裝，能節省藥師分裝時間，加快民眾購買口罩時間，也能減少長輩辛苦排隊的時間。他說，花蓮人口較少，不致出現大排長龍或爭吵情況，目前口罩供應無虞，也呼籲民眾做好自我衛生管理，共體時艱。

(中時 )