離家4年的于姓老翁，2019年過年前想要回家見兒女，卻被兒子擋在門外。于翁難過的將心情寫在紙本上，擺放在大樓管理室前控訴兒女不孝。于翁之子認為爸爸公開他的個資且毀損他名譽憤而提告，高雄地檢署認定于翁是在抒發心情，偵結處分不起訴。

「我只是想要回家看一看，沒有其他目的，沒想到後果這麼嚴重！」于翁得知被兒子告，大為喊冤。

檢方指出，于翁花了240萬元買了房子，將房子登記在兒子名下，貸款從他薪水裡扣。2015年與前妻分居後便離家出走。2019年過年前想回家看一看，沒想到被兒子擋在家門外，下樓後才拿紙板寫下心情，擺放在管理室前。

于翁自製手寫牌寫道「本人實因困苦無奈，不得已厚臉皮出此下策...本人將房子買在兒女名下，如今無家可歸...兒子見我便將我驅離，更阻擋女兒見我，希望善心人士助我協助社群分享或媒體報導！」

于子強調，當時父親由陌生人陪同突然返家，不知要幹嘛，屋內又有母親和妹妹，才請他們離開，當下沒有爭執也沒有驅離。兩天後有讓父親見到妹妹，還匯錢給他，希望他過個好年，父親也才收起紙板。

檢方認為，于翁過年前見不到兒女、進不了家門，才在紙板上寫下實際遭遇及抒發心情，難以認定是為了損害告訴人名譽而無中生有、無端捏造，無法構成刑法加重毀謗罪，最後偵結處分于翁不起訴。

(中時 )