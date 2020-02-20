妙天禪師成立的「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」，在2017年提告頗富盛名的「亞太財金顧問股份有限公司」，以不實財報誆騙基金會投資涉及詐欺，台北地檢署偵查掌握事證後，今（20）日將亞太前後任董事長楊岐、周武雄，以及營運長邱淑娟等5人依詐欺罪嫌提起公訴。

釋迦牟尼佛救世基金會指控，亞太財金顧問公司在基金會投資之前，即已虧損上億元，卻涉嫌製作不實財務報表等資料，宣稱公司前景良好，穩健獲利指日可待等等，誆騙基金會投資，導致2013年間，基金會誤信謊言而陸續投入近億元資金。

釋迦牟尼佛救世基金會向檢方表示，等到投資後才發現，亞太財金顧問公司營運狀況早已岌岌可危，甚至在基金會投資後的當年度，該公司又虧損1億5000萬元，累積虧損逾3億元，已超過該公司資本額，涉嫌詐欺。

2017年12月14日，檢調曾對亞太財金顧問公司進行搜索，並將前後任董事長楊岐、周武雄等人約談到案，訊後諭令楊50萬元，周、邱各30萬元交保，均限制出境、出海及住居。

由於檢方掌握事證明確，亞太財經顧問公司的財報確有登載不實情形，因此今天依詐欺罪嫌將全案起訴。

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(中時電子報)