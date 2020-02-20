台北市警察局督察室，最近針對9個「很少去」藥局、金融機構巡簽的派出所，要求所長「檢討改進」，檢討公報出來後，引起所長嘩然，有所長表示，為何一定要所長去簽？所長去簽有這麼重要嗎？而且督察室統計是特定的10日至16日，根本不管所長是不是輪休、外宿，難道副所長不能代表嗎？當初設兩個副所長到底要幹嘛？

1名所長說，去年上面說要「體恤」所長辛苦，將部分派出所調整成兩個副所長，說兩個副所長可以分憂解勞，可以讓所長適當休假、調整勤務，但督察室點名的9個派出所，包括龍山所、中崙所、文林所…，全部都是轄區裡最繁忙，配有兩個副所長的大所，現在簽藥局還是找所長，批評巡簽次數太少的所長「敏感性不足」，證明當初設兩個副所長只是好聽而已。

另名所長表示，這些被點名改進的派出所，每天事情一堆，開會、交整、批公文、處理發生案件、協調居民爭議…當初設兩個副所長，就是希望所長忙不過來時，副所長可以代理處理，他直言，到藥局簽一下，有那麼重要嗎？有需要特別一一計算、列名檢討嗎？上面總是說一套做一套，做些打擊基層士氣的事，「台北市根本沒人要考所長了，原因就是這樣嘛。」

最好的證明就是20日出爐的人事派令，原本港墘所跟關渡所，都是兩線兩星警務員擔任的派出所，但因為沒人要當所長，市警局竟然派兩名兩線一星的巡官勉強接任，有所長感嘆：「有這樣的朋友，還需要敵人嗎？」台北市的所長荒短期內也難以解決。

(中時 )