天地會大邱教會出現群聚感染，防疫人員對大邱教會進行消毒。(資料照片 路透)

新加坡發生最大宗群聚感染來自教會，韓國近日也出現教會染疫，造成20人確診新冠肺炎。韓媒形容，18日確診的第31例是超級傳播者，她兩度參加禮拜活動，此前教徒有14名教徒中鏢，今(20)又多5人確診，外界追查她所屬的教會，竟然與邪教組織有關。

綜合韓媒報導，31例曾先後兩次參加「新天地」的禮拜，每次均為2小時。16日上午的聚會在大邱教會禮拜堂進行，有460多名教徒參與，此前9日也參加了同時段的禮拜，但信徒人數尚不清楚。

據了解，大邱教會全體教徒有9000名左右，她9日當天曾乘坐電梯前往4樓禮拜堂，電梯內共有12人。得知教徒確診消息，新天地對全國的禮拜和聚會活動喊停，並緊急關閉31例曾經去過的大邱教會，並採取防疫措施。

新天地全稱「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，由韓國人李萬熙於1984年3月14日建立，總部位於韓國京畿道果川市，是基督教界公認的邪教。

2016年，韓國基督教聯合會稱，新天地教會已被韓國教會認定為邪教（異端），英國聖公會也向倫敦五百個教區發出正式警告，提醒他們對新天地教會保持警惕，大陸則視其為非法組織予以取締。

(中時電子報)