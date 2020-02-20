據行政院今天通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案指出，遭居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，可請防疫隔離假並請領防疫補償，但若遭染病確定者可請防疫隔離假嗎？勞動部政次劉士豪表示，條例中僅明確規範居家隔離等情況可請防疫隔離假，但確診後的情況則要在子法中訂定，子法預計在2週內出爐。

依照現行的規定，如果勞工遭居家隔離或居家檢疫時，雇主應註記「防疫隔離」且不得有不利對待；至於確定染病的話，如果是因執行業務所致則可請「公傷病假」，但如果非因公等情事，只能請病假或特別休假等假別。

劉士豪表示，特別條例中明確規範「經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，可請防疫隔離假」，且雇主不得有不利對待，也可以請領薪資補償，至於確定染病的員工，目前仍無規範，但會在後續的子法中明定申請的對象、條件、金額等，「院長要求在2星期內訂出子法」。

(中時 )