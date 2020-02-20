高通最新宣佈，推出高通ultraSAW濾波器技術，是領先業界的無線科技產品陣容之中另一項突破性創新，實現新體驗與擴展行動生態系，高效能濾波器技術提升射頻前端產品組合的效能，包括模組與分離式濾波器，預計搭載這項技術的旗艦裝置預期將於2020年下半年上市。

高通表示，射頻(RF)濾波器能夠分離從手機接收與傳送資訊，不同頻段中的無線電訊號。高通ultraSAW濾波器能將插入損失提升多達1分貝，與競爭對手的體聲波(BAW)濾波器相比，高通ultraSAW濾波器能在2.7GHz以下頻段提供效能更高的解決方案。

高通ultraSAW濾波器技術能夠涵蓋600MHz至2.7GHz的頻段，以優越的濾波器特點提供高效能，其優點包括優越的傳送、接收與交互隔離，可支援OEM廠商在5G和4G多模行動裝置中以更低成本實現更高能效的射頻路徑。

高通資深副總裁暨射頻前端業務總經理Christian Block表示，與現有的體聲波科技相比，我們的薄膜創新提供改變業界的效能提升，身為全球頂尖的無線科技創新者，高通不斷致力擴展行動科技的疆界，隨著5G設計需要愈來愈多濾波器，高通的OEM客戶對於高通ultraSAW能同時實現更高濾波器效能與更低成本感到相當期待。

高通ultraSAW能夠進一步提升高通先進射頻前端系列產品，以及高通Snapdragon5G數據機射頻系統的效能的關鍵技術，高通也正持續將其整合至全系列產品中，包括功率放大器模組(PAMiD)、前端模組(FEMiD)、分集模組(DRx)、Wi-Fi解壓器、GNSS解壓器、以及前端多工器等。

高通表示，各種分離式與整合式的高通ultraSAW系列產品線將從本季開始生產，OEM廠商搭載這項技術的旗艦裝置預期將於2020年下半年上市。

(時報資訊)